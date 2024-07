Bürger sehen die stationäre Gesundheitsversorgung in Krumbach bedroht

Zeitgleich mit der Debatte im Krumbacher Stadtrat zu den Themen Schließung der Entbindungsstation und Hochwasserschutz fand im Gasthof Munding auf Einladung der CSU das erste Krumbacher Stadtgespräch statt. Der Ortsvorsitzende Florian Kaida leitete die Diskussion mit Landrat Dr. Hans Reichhart. Wie sehr den rund 30 Teilnehmenden die angesprochenen Themen am Herzen liegen, zeigte sich auch an der Dauer der Veranstaltung: Zweieinhalb Stunden wurde über die künftige Rolle des Krumbacher Krankenhauses und mitunter heftig über bestehende Mängel bei der notärztlichen Versorgung diskutiert. Außerdem wurden erforderliche Maßnahmen für wirksameren Hochwasserschutz, Sanierung oder Neubau der Realschule, eine mögliche Nutzung der ehemaligen Kreuzstuben sowie Einschränkungen bei der Nutzung des Stadtgartens angesprochen. Kaida bedankte sich beim Landrat dafür, dass er auch mit dieser Veranstaltung den Bürgern des südlichen Landkreises ermögliche, sich am Zukunftsdialog des Landkreises Günzburg zu beteiligen.

