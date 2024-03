Krumbach

20:00 Uhr

Das Schul- und Sportzentrum bleibt für Krumbach ein tragendes Thema

Plus Bei der Wiederinbetriebnahme des Krumbacher Hallenbads und der Sanierung der Mittelschule zeichnen sich erste Konturen der Planung ab.

Von Peter Bauer

Das Thema Schul- und Sportzentrum wird die Stadt Krumbach auch in den kommenden Jahren intensiv begleiten. Wie dies konkret aussieht und welchen Zeitplan es geben könnte, zeichnete sich jetzt in der Haushaltsberatung im Hauptausschuss des Stadtrates ab. In der Aprilsitzung des Stadtrates wird dann voraussichtlich darüber debattiert, wie es mit dem Hallenbad weitergeht. Eine Kostenschätzung für eine Lüftungsanlage liegt der Stadt vor. In den kommenden Jahren ist die Sanierung der Mittelschule für die Stadt ein zentrales Projekt. Mit den Bauarbeiten dürfte es wohl ab 2025/26 "richtig" ernst werden.

Auf Nachfrage von Stadtrat Jochen Schwarzmann (CSU-JU) erklärte Stadtbaumeister Tobias Handel im Hauptausschuss, dass es für die Erneuerung der Lüftungsanlage des Hallenbades eine Kostenschätzung gebe und diese in der nächsten Stadtratssitzung vorgestellt werde. Zudem sei eine Untersuchung des Hallenbad-Tragwerks in Auftrag gegeben worden. Auch dazu gebe es weitere Informationen im Stadtrat. Auch für die Mittelschule gebe es eine Vorplanung mit Kostenschätzung, die im Stadtrat präsentiert werde.

