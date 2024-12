B300 zwischen Krumbach und Ebershausen wieder offen

„Endlich!“, denken sich viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die normalerweise täglich aus dem Süden von Memmingen her nach Krumbach pendeln oder von Krumbach in den Süden müssen. Über ein halbes Jahr lang hatten sie wegen Straßenumbau- und -erneuerungsarbeiten eine Umleitung fahren müssen. Seit Donnerstagmittag ist die Strecke wieder für den Verkehr geöffnet. Arbeiter waren gerade dabei, die Absperrungen an der Bundesstraße zu entfernen. Am Wegweiser hing noch ein Sperrungsbalken. Doch nun heißt es wieder „Freie Fahrt!“.

Noch zeigt der Wegweiser an der B300 in Krumbach eine Sperrung an, doch mittags am Donnerstag war die Verbindung zwischen Ebershausen und Krumbach bereits wieder frei. Foto: Annegret Döring