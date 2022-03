Nächste Woche soll die B300 zwischen Krumbach und Ursberg wieder frei sein

Die Querungshilfe für Radler bei Ursberg ist am Dienstag fertig. Umleitungen sind dann nicht mehr notwendig. Was das Staatliche Bauamt Krumbach dazu sagt.

Eine gute Nachricht für Auto- und LKW-Fahrer: Die B300 zwischen Krumbach und Ursberg ist bald wieder befahrbar. Am Montag, 4. April, sollen noch letzte Markierungsarbeiten und Arbeiten an den Schutzplanken erfolgen, erklärte Henrik Vosdellen vom zuständigen Staatlichen Bauamt der Redaktion. Spätestens am Dienstagabend, da die Markierungsarbeiten ein bisschen wetterabhängig seien, wolle man die B300 wieder für den Verkehr freigeben.

"Es sind ja zwei Baumaßnahmen, die wir mit der einen Sperrung durchführen", so Vosdellen. zum einen sei es die Radwegunterführung beim Krumbacher Stadtteil Edenhausen an der östlichen Einfahrt zum Dorf. zum anderen sei es die Radwegquerung der B300 an der westlichen Einfahrt nach Ursberg.

Vosdellen erklärt, dass die Baumaßnahmen im Zuge der B300 zwischen Edenhausen und Ursberg ganz planmäßig voranschreiten. Bereits am Freitag, 1. April, werde der Feinbelag durch die Baufirma aufgebracht sein. Das sei zwar auch wetterabhängig, aber er hoffe, dass kein so heftiger Wintereinbruch in der Region zu verzeichnen werde wie in den Alpen, der diese Arbeiten verzögern könnte. Die Querungsstelle bei Ursberg sollte mit Markierungsarbeiten und Arbeiten an den Schutzplanken am Dienstag, 5. April, fertiggestellt sein, wo es dann eine Querungshilfe über die Bundesstraße für Radfahrerinnen und Radfahrer gibt.

Ende April ist auch die Radwegunterführung bei Edenhausen fertig

Die Gesamtbaumaßnahme werde voraussichtlich bis Ende April fertiggestellt sein. Dann kann auch die Radwegunterführung bei Edenhausen für Radlerinnen und Radler eröffnet werden. Dort werde in den nächsten Wochen ohne Einschränkung für den Verkehr auf der Bundesstraße 300 noch der unterführte Radweg errichtet und an den bestehenden Radweg angeschlossen. Die feierliche Freigabe der Gesamtmaßnahme mit Eröffnung der Radwegunterführung in Edenhausen werde dann Ende April erfolgen können.

Freuen wird die Verkehrsfreigabe die Bewohnerinnen und Bewohner von Attenhausen und Langenhaslach. Über diese Orte lief viel Umleitungsverkehr. Mit der Verkehrsfreigabe der B300 am Dienstag wird es dort wieder eine spürbare Entlastung geben.

