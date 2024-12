Die gesperrte B300 im Krumbacher Süden steht kurz vor der Öffnung

Noch stehen Lastwagen, Radlader und allerlei Baumaschinen am Schwarzlachenberg an der B300 im Süden Krumbachs. Sie gehören der Firma LS Bau aus Thannhausen, die für das Staatliche Bauamt Krumbach rund 1,2 Kilometer der Bundesstraße in Richtung Ebershausen saniert und leicht umbaut sowie den straßenbegleitenden Radweg ertüchtigt. Schon bald können umleitungsgeplagte Verkehrsteilnehmer aufatmen, denn dann soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

