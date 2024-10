Erwin Vollerthuns Einsatz für Aussöhnung und Heimatgeschichte

Damit hatte die Moderatorin und Autorin Caro Matzko nicht gerechnet, als sie im Rahmen der Gesundheitswochen im Krumbad referierte: Sie traf dort Erwin Vollerthun wieder. Die beiden hatten sich am 8. August in Ostpreußen kennengelernt, wo Caro Matzko auf der Suche nach Spuren ihres Vaters war, der aus Ostpreußen stammt. Ihre Recherche wäre womöglich erfolglos geblieben, doch Erwin Vollerthun, unterwegs während seiner 45. Reise durch die Heimat seiner Vorfahren, nutzte seine umfassenden Kontakte und vermittelte Caro Matzko an den Elbinger Historiker Lech Slodownik weiter, der ihr helfen konnte.

