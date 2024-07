Freiluftgottesdienst und Filmnacht: Krumbach setzt ökumenische Akzente

Aus der Halbzeitpause kommen und gleich starke Akzente setzen: Was Fußballfans vor ein paar Tagen beim EM-Finale begeisterte, das haben auch die Verantwortlichen für das Ökumenische Jahr 2024 auf dem Plan. Am 19. Juli findet um 20 Uhr im Stadtgarten ein Ökumenischer Gottesdienst mit dem Chor Maybe statt, bei schlechtem Wetter im Haus St. Michael. Eine Filmnacht mit einem Überraschungsfilm im Haus St. Michael schießt sich an. Viele bunte Luftballons werden sowohl beim Gottesdienst als auch bei der Filmnacht eine Rolle spielen, erklärt Simone Kastner vom Ökumenischen Arbeitskreis, mehr wolle sie nicht verraten. Der Verlauf des Ökumenischen Jahr 2024 unter dem Motto „Glaube sichtbar machen“ weist Gemeinsamkeiten mit dem EM-Finalspiel auf.

Heinrich Lindenmayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Michael Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis