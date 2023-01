Krumbach

vor 18 Min.

So setzt Krumbach ein starkes Zeichen gegen den Krieg

Zu den Gestaltern des wöchentlichen Friedensgebets in Maria Hilf in Krumbach zählte auch die Veeh-Harfengruppe des Dominikus-Ringeisen-Werks.

Plus Was sich aus der spontanen Idee für ein Krumbacher Friedensgebet entwickelte und was die Organisatoren immer wieder staunen lässt.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

"Kleines Wunder am Rande", "transnationaler Brückenschlag im Gebet", "mächtiges Zeichen für Frieden und Völkerverständigung": Die starken Formulierungen sprudeln förmlich aus Rupert Scheule, Professor für Moraltheologie an der Universität Regensburg und Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf, heraus. Er möchte beim Pressegespräch verstehbar werden lassen, was sich in Krumbach nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine entwickelt hat. Als Reaktion auf den Schock, verursacht durch den Krieg in Europa, initiierten Pfarrer Georg Schneider und er gleich am ersten Sonntag nach Kriegsbeginn ein Abendgebet. Weil diese Friedensaktion gut angenommen wurde, stand außer Frage, sie zu wiederholen.

