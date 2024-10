Hilde Anleitner präsentiert ihre Kunstausstellung "Zu Gesicht"

„Zu Gesicht“ – so betitelt die Verwaltungsangestellte Hilde Anleitner aus Krumbach ihre diesjährige Kunstausstellung im Stadel der Hammerschmiede Weishaupt in Krumbach an der Rauner Straße 50. „Gesichter sprechen oft eine deutliche Sprache, auch wenn sie still sind“, sagt die 62-jährige Hobbymalerin. Rund 30 Bilder in der Größe von DIN A4 bis drei auf zwei Meter hat sie im letzten Jahr teils nach Vorlagen, teils aber auch aus reiner Fantasie auf Leinwand gemalt und präsentiert sie nun der Öffentlichkeit.

Hilde Anleitners Ausstellung „Zu Gesicht“ in Krumbach

Wer ihre bisherigen zwei Kunstausstellungen in den Jahren 2022 und 2023 betrachtet hat, der kann erahnen, dass Hilde Anleitner auch ihrer neuen Ausstellung mit ihren verschiedenen Bildern im wahrsten Sinne des Wortes „ein Gesicht“ verliehen hat. Ob nun zum Beispiel kleine Kinder Aug in Aug mit großen Tieren dargestellt werden, oder nur einfach ganz verschiedene Gesichtsausdrücke mit Acrylfarben auf Leinwand verewigt wurden, im rustikalen Stadel bekommt man die verschiedensten Bilder „zu Gesicht“.

Hilde Anleitner beschäftigt sich seit dem 16. Lebensjahr mit der Malerei, schließlich wurde sie mit ihr erstmals konfrontiert, als sie seinerzeit eine Ausbildung zur Wachsbildnerin in der Krumbacher Wachswarenfabrik Morsa absolviert hat. Fast 30 Jahre lang hat sie diesen Beruf ausgeübt und reichlich Erfahrung gesammelt, die ihr auch heute noch zugutekommt. Die Öffnungszeiten der Kunstausstellung sind jeweils Freitag, Samstag, Sonntag, 25./26./27. Oktober sowie 1./2./3. November, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Auch im Rahmen der Krumbacher Kunstnacht am 23. und 24. November ist ihre Ausstellung geöffnet. Der Eintritt ist frei.