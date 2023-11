Krumbach

vor 32 Min.

Das ist diesmal bei der Krumbacher Kunstnacht geboten

Plus Die Krumbacher Kunstnacht findet am Samstag, 25. November, statt. Welche Höhepunkte es von der Malerei bis hin zur Musik gibt.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Die Kunstnacht – sie ist in Krumbach gewissermaßen eine kulturelle Institution. In diesem Jahr findet sie am Samstag, 25. November, statt. An 15 Stationen können die Besucherinnen und Besucher von Malerei bis Musik die ganze Vielfalt der heimischen Kunst erleben. Dabei wird auch offensichtlich, wie Kunst junge Menschen begeistern kann. Wie beispielsweise den zehnjährigen Paul Knöpfle, von dem Arbeiten in einer bemerkenswerten Qualität in der ehemaligen Knöpfle-Halle zu sehen sind.

2007 fand die Kunstnacht erstmals statt, seinerzeit initiiert vom bekannten Krumbacher Künstler und Galeristen Sigurd Rakel. Mittlerweile ist sie für die heimische Kunstszene ein besonderer Anlaufpunkt. Die Besucher kommen aus Krumbach und Umgebung, aber auch weit darüber hinaus, beispielsweise aus den Nachbarkreisen Augsburg, Unterallgäu oder Neu-Ulm. Die genauen Zahlen seien schwer zu ermitteln, sagt Organisatorin Anita Roth, Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseums, im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber mitunter hatte sie bei der Kunstnacht allein im Heimatmuseum schon rund 400 Besucherinnen und Besucher zu Gast. Erneut ist das Büro Dreierarchitektur GmbH Sponsor der Kunstnacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen