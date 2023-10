Krumbach

In Krumbach auf den Spuren von Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Plus Vor dem Champions League-Auftritt des FC Bayern in Istanbul ist Krumbach Zielort eines Kamerateams. Ein Wunsch an Trainer Thomas Tuchel wird dabei wiederholt.

Von Alois Thoma

Einmal mehr hat sich im Vorfeld eines bedeutenden Fußballspiels ein Kamerateam auf die Spuren von Thomas Tuchel begeben. In Krumbach, dem Heimatort des heutigen Trainers des FC Bayern München, wollten sich die im Auftrag von Amazon Prime filmenden Kameraleute über die Anfänge seiner großen sportlichen Karriere erkunden. Wer könnte da ein besserer Ansprechpartner sein als Hans Komm?

Tuchel war als Jugendlicher ein sportliches Multitalent

Komm war einst Leiter jenes Sport-Leistungskurses am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach, dem Tuchel als Schüler angehörte. Gegenüber dem Amazon-Team betonte Sportlehrer Komm, der Gymnasiast Tuchel sei „ein fußballbesessener Junge“ gewesen. Der heute so berühmte Coach, der sich in seiner Heimat seit vielen Jahren extrem rar macht, habe freilich nicht nur mit dem Fußball jongliert, berichtete Komm. Auch mit dem Tennis-, Basket- oder Handball wusste der Heranwachsende nach seiner Darstellung umzugehen.

