Champions League

vor 17 Min.

Thomas Tuchel ist ein Fremdling in der Heimat

Plus Am Samstag steht der in Krumbach geborene Tuchel im Finale der Champions League. Zu seiner Heimat hat der Trainer wenig Bezug. Umgekehrt verhält es sich genauso.

Von Jan Kubica

Es fällt schwer, einen Menschen in seiner mittelschwäbischen Heimat zu finden, der spontan ein herzliches Wort über Thomas Tuchel verliert. Die Region, genau genommen ganz Fußball-Deutschland, fremdelt ein wenig mit dem in Krumbach geborenen Trainer des FC Chelsea, der am Samstag, 29. Mai 2021, mit seiner Mannschaft das Champions League-Finale gegen Manchester City gewinnen will.

