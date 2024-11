Kalender "Glücksmomente 2025": Heimatfotos aus dem Kreis Günzburg

Für Alois Thoma aus Nattenhausen beginnt die Heimatfotografie vor der eigenen Haustür und endet in allen Himmelsrichtungen des Landkreises Günzburg: Er möchte vor allem landschafts- und naturbezogene Inhalte der Region zeigen und den Menschen seine Liebe zur Heimat näher bringen. Ziel ist es, wie er sagt, in diesem Kalender, „unsere schöne Heimat und die Region ins Wohnzimmer zu bringen“.

Alois Thoma fängt Heimatgefühl im Landkreis Günzburg ein

Wie tief der heute 74-jährige Amateurfotograf mit seiner Heimat rund um Nattenhausen verwurzelt ist, zeigt Alois Thoma in Heimatfotos zum zehnten Mal in seinen Kalendern. Im zweijährigen Rhythmus stellt er mit großer Leidenschaft einen Querschnitt an Eindrücken zusammengestellt: Er wählt Bilder aus, die er auf seinen Touren, zu Fuß, mit dem Auto oder Fahrrad sammeln konnte. Für Thoma ist es einfach auch ein Erlebnis, mit seiner analogen Kamera beziehungsweise Handy-Kamera ganz nah der Natur und Kultur zu sein, diese zu erleben und zu spüren.

„Glücksmomente 2025“ steht in diesem Jahr auf dem Kalender-Titelblatt, das die Fassade eines alten, aber romantischen Bauernhofes in Zaisertshofen im Landkreis Unterallgäu zeigt. Alois Thoma sorgt in seinem neuesten Werk wiederum Monat für Monat für zwölf Glücksmomente. Ob nun zum Beispiel bei einem Wintertag im Januar an der Kammel bei Haupeltshofen, beim Frühlingserwachen im März in den Stauden, beim Sonnentag im Juli mit Sonne und Sonnenblumenfeld bei Wettenhausen-Hammerstetten oder beim goldenen Oktober im Mindeltal bei Mindelzell: Der Glücksmomente-Kalender dokumentiert unsere schöne Heimat eindrucksvoll im Wandel der vier Jahreszeiten.

Ein besonderer Jahreskalender 2025 aus der Region, für die Region

So hat Thoma im Bild festgehalten, wie sich der Winter im Februar buchstäblich „vom Acker“ macht, wie ein blühender Kirschbaum im April in Deisenhausen die Ulmer Straße verziert, wie im Mai ein riesiger Rhododendron-Strauch im Schlosspark von Seyfriedsberg blüht. Wie sich im Juni roter Mohn in einem Getreidefeld bei Breitenbrunn breit macht, Taglilien im August in einem Garten in Nattenhausen leuchten oder Springkraut im September einen Weiher verziert. Wie sich im November der Nebel bei der Wehranlage der Günz bei Breitenthal-Oberried im Licht der Abendsonne präsentiert und frisch gefallener Schnee im Dezember im Naherholungsgebiet Oberrieder Weiher von der Sonne angestrahlt wird.

Jedenfalls war Alois Thoma auch in diesem Jahr wieder mit dem richtigen Objektiv zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Rund 150 Bilder hat Thoma auf seiner Entdeckungsreise gesammelt und daraus wieder für zwölf Monate faszinierende landschaftliche Schönheiten und kulturelle Schätze in einem Kalender zusammen gefasst. Die Bilder zeigen, wie abwechslungsreich sich die Landschaft und das Leben im Jahreskreis verändern. Zum Fotografieren kam Thoma über das Foto-Forum Thannhausen und danach war er seit 1978 als Journalist in der MN-Redaktion tätig und war bei verschiedensten Veranstaltungen auch mit seiner Kamera vor Ort, um die besten Eindrücke für die Tageszeitung festzuhalten. Wie sehr Alois Thoma seinem Heimatort Nattenhausen nahe steht, widerspiegelt sich nicht nur seinen Bildern, sondern auch als Musiker im Musikverein oder im Sport, die seine Hobbys vervollständigen.

Erhältlich ist der Kalender in zwei unterschiedlichen Formaten bei den Mittelschwäbischen Nachrichten in der Bahnhofstraße 50 in Krumbach, beim Dorfladen in Deisenhausen und bei Alois Thoma in Nattenhausen, Unterdorfer Straße 14 (Telefon 08282/1456).