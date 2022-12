Ein neuer Bilderkalender voller Glücksmomente

Plus Alois Thoma stellt seinen neuen Bilderkalender vor. Dabei spielen Heimat, Natur und Glück eine wichtige Rolle.

"Glücksmomente 2023" heißt der neue Jahreskalender mit Fotografien von Alois Thoma. Es ist bereits der zehnte Kalender, den Alois Thoma vorlegt, eine Erfolgsgeschichte also. Als Glück empfinden es viele Mitbürger, dass es diesen Kalender im Zweijahresrhythmus gibt, denn von den prächtigen Aufnahmen geht bei jedem Betrachten ein Reiz aus, der Freude und Hoffnung auslöst. Das Wort Glück, dessen vielfältige Bedeutung der aus Billenhausen stammende Philosoph Wilhelm Schmid entfaltet hat, kann als Leitfaden dienen, die Fotografien im Kalender zu deuten.