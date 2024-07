Kling Consult blickt auf 70 Jahre Unternehmensgeschichte zurück

Wenn die Planung eines innovativen und individuellen Bauvorhabens gefordert wird, ist die Kling Consult GmbH als eines der führenden Planungsbüros Deutschlands eine bekanngte Adresse. Egal, ob es sich dabei um den Radweg um die Ecke, das Baugrundgutachten für ein Einfamilienhaus oder die Generalplanung eines Produktionsstandortes handelt: Projekte aller Größenordnungen sind die Kompetenz des Ingenieurbüros aus Krumbach (Kreis Günzburg). Von A wie Architektur bis V wie Vermessung: Kling Consult ist der Partner für jedes Bauvorhaben - von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Jetzt feierte das Unternehmen zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein 70-jähriges Bestehen.

Kollegialität und Miteinander seien bei Kling Consult genauso wichtig wie Professionalität und Expertise, heißt es in der Pressemitteilung von Kling Consult. So bekenne sich die Geschäftsleitung zu den historischen Wurzeln und zu einer modernen Unternehmensphilosophie. Am Hauptsitz in Krumbach/Schwaben sowie an drei weiteren Standorten sorge eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung dafür, dass Kling Consult als national und international erfolgreiches Planungsbüro tätig sei. Als Arbeitgeber genieße „das Unternehmen einen herausragenden Ruf und bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein anspruchsvolles und motivierendes Arbeitsumfeld mit außergewöhnlichen Leistungen“, schreibt Kling Consult weiter in seiner Mitteilung.

Icon Vergrößern Kling Consult wurde im Jahr 1954 von Karl Kling gegründet. Foto: Archiv Kling Icon Schließen Schließen Kling Consult wurde im Jahr 1954 von Karl Kling gegründet. Foto: Archiv Kling

1954 wurde das Planungsbüro als Ein-Mann-Unternehmen vom Krumbacher Professor Dr. e.h. Dipl.-Ing. Karl Kling gegründet. „Mittlerweile zählt die gesamte Unternehmensgruppe 260 Kolleginnen und Kollegen und wir sind uns sicher, Karl Kling würde sich darüber freuen, wie sich sein Unternehmen bis zum 70. Firmenjubiläum entwickelt hat“, ist Markus Daffner, geschäftsführender Gesellschafter bei Kling Consult, überzeugt.

Das Unternehmen wurde quasi „aus dem Nichts“ erschaffen

Kai Saloustros, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung bei Kling Consult, blickt zurück: „Aus dem Nichts erschuf Karl Kling unser Unternehmen. Die hohe ingenieurtechnische Professionalität, sein Unternehmergeist sowie seine soziale Verantwortung als Arbeitgeber waren beeindruckend und prägen Kling Consult bis heute. Was wir bewahren wollen, ist aber vor allem die Schaffenskraft und die Energie, die Karl Kling seinem Unternehmen eingehaucht hat. Dienstleistung und Freude am fertigen Projekt waren und bleiben die Hauptmotivation unseres Schaffens.“ (AZ)