Krumbach

Krumbach hat jetzt fast 14.000 Einwohner

Plus Bürgermeister Fischer erläutert bei der Bürgerversammlung zentrale Themen der Stadtentwicklung. Die Versammlung findet in "Wohnzimmeratmosphäre" statt.

Von Peter Bauer

Fast 14.000 Einwohner: Vor einigen Jahren, als vieles in Krumbach auf einen Rückgang der Einwohnerzahl hindeutete, hat das wohl kaum jemand erwartet. 13.987 Einwohner waren es exakt am Mittwoch, als Bürgermeister Hubert Fischer diese Zahl in der Bürgerversammlung im Stadtsaal verkündete. Er freue sich, dass Krumbach attraktiv sei. Aber die steigende Einwohnerzahl sei auch mit Herausforderungen wie etwa der Bereitstellung von Kitaplätzen verbunden. Ein zentrales Thema bei der Versammlung war auch der Umgang mit historisch bedeutsamer Bausubstanz in der Innenstadt.

