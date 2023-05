Krumbachs Stadtpfarrer Josef Baur feiert sein silbernes Priesterjubiläum

Pfarrer Josef Baur, der seit 20 Jahren für Krumbach, Niederraunau und Ebershausen verantwortlich ist, will die Menschen begleiten. Ursprünglich plante er ein Mathe-Studium.

25 Jahre ist Josef Baur Pfarrer, 20 Jahre davon ist er Stadtpfarrer in Krumbach. Die Zeit ist „wie im Fluge vergangen“, sagt er rückblickend und kann es gar nicht glauben. „Ich bin gut aufgenommen worden, die Leute waren sehr offen“, berichtet er rückblickend. „Und das tut einem jungen Pfarrer gut.“ St. Michael war damals die größte Pfarreiengemeinschaft im Dekanat. Drei Ruhestandsgeistliche unterstützten damals den Pfarrer in Ebershausen, Niederraunau und bei der Betreuung des Altenheims. Mittlerweile ist auch der Diakon im Ruhestand.

„Es ist ein Geschenk, Zeit zu haben, Menschen begleiten zu dürfen“, sagt der Pfarrer über seine Tätigkeit. Er sieht sich als Mitglaubender, der das Leben seiner Mitmenschen teilt, auf den Glauben hindeutet. „Die Menschen annehmen“, „respektieren“, „nicht mit hohen Forderungen kommen“, sind Worte, die fallen, ganz im Sinne von Jesus, der mit den Menschen gelebt und gefeiert habe. Prägend für den Pfarrer: Ein Burnout, den er 2013 durchmachte. „Als Pfarrer ist man nie fertig, es gibt immer etwas zu tun“, denkt er an mögliche Ursachen zurück.