Vorsicht auf Straßen und Wegen: Durch Hochwasser irren Wildtiere umher

Viele Tiere sind verängstigt und orientierungslos, deshalb gilt im Umgang mit ihnen derzeit besondere Vorsicht. Haus- und Nutztiere konnten evakuiert werden.

Die Jäger im Jägerverein Krumbach weisen auf die durch das Hochwasser verursachte Lage bei den Wildtieren hin: Durch das Wetter der letzten Tage und das Hochwasser sei viel Jungwild ertrunken, an Unterkühlung gestorben oder es wurden Tierfamilien getrennt. Die Elterntiere suchten intensiv und teilweise über mehrere Wochen nach ihren Jungen. Auch seien viele Wildtiere aus ihren angestammten Lebensräumen durch das Wasser vertrieben worden. In ihren neuen Aufenthaltsbereichen würden sie sich nicht auskennen, wüssten nicht, wo die nächstgelegene Deckung und Nahrung zu finden ist. Sie kennen weder Straßen noch Wege und Zäune oder sichere Fluchtrouten. Daher könne es in nächster Zeit zu Begegnungen mit Wildtieren an völlig unerwarteten Plätzen und Uhrzeiten kommen.

Matthias Martini, Vorsitzender des Jägervereins Krumbach bittet darum: "Sollten Sie ein Wildtier in einer ungewohnten Gegend, zur ungewöhnlichen Uhrzeit oder mit verändertem Verhalten sehen, bitte lassen Sie das Tier in Ruhe, halten Sie Abstand, bleiben auf den Wegen und behalten Ihren Hund an der Leine. Sollten Sie ein Jungtier alleine finden, bitte lassen Sie es in Ruhe, fassen es nicht an und gehen Sie nicht nahe ran. In beiden Fällen verständigen Sie bitte den örtlichen Jäger. Er ist der Einzige, der fach- und sachgerecht weiß, was zu tun ist."

Für drei Schafe in Wettenhausen gab es keine Chance mehr

Viele Landwirte im Landkreis mussten ihre Nutztiere evakuieren, wie zum Beispiel die Familie Krimbacher, die in Kammeltal einen Biohof betreibt. "Unsere Tiere sind alle in Sicherheit, wir hatten noch ein riesen Glück", sagt Verena Krimbacher. Nun müsse aufgeräumt werden, viel landwirtschaftliche Fläche sei zerstört worden und das Futtersilo dem Hochwasser zum Opfer gefallen. Krimbacher aber glaubt: "Da hat es andere noch viel schlimmer erwischt als uns."

Heftig betroffen war ein am Kammelkanal gelegener Bauernhof. Dort wurden etwa 55 Kälber und Rinder vor den Fluten gerettet und bei einem anderen Landwirt im Ort untergebracht. Für drei Schafe in Wettenhausen gab es hingegen keine Rettung mehr - sie waren in einem Pferch auf dem Schulpark des St.-Thomas-Gymnasiums gestanden. Der komplette Schulpark war überflutet, erzählte der Schulleiter Andreas Eberle.

Was die Haustiere betrifft, konnten offenbar viele Tiere mit ihren Besitzern zusammen evakuiert werden und wurden nicht verletzt oder irren herum. Zumindest könnte das angenommen werden, denn in der Günzburger Tierarztpraxis am Stadtberg seien auf Nachfrage bisher glücklicherweise nicht vermehrt derartige Fälle eingegangen. Die Hundepension von Margit Christian Diehl in Jettingen-Scheppach sei nicht vom Wasser erwischt worden, "es läuft alles normal", sagt Margit Diehl.

Ein reibungsloser Ablauf ist derweil in der Kleintierpraxis von Katja von Schlippenbach und Christian Umlauf in Zusamaltheim (Landkreis Dillingen) nicht möglich. Die Praxis musste schließen, am Samstagabend ist das Wasser gekommen. Im Hof stand es bis zu einem Meter hoch. Seither ist die Praxis geschlossen, das Team ist mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Medikamente könnten noch abgeholt werden, ein Notbetrieb werde eingerichtet.

Gute Neuigkeiten gibt es vom Tierheim "Arche Noah" in Günzburg: "Die Tiere durften heute zurück ins Tierheim in der Heidenheimer Straße ziehen", posteten Mitarbeitende des Tierheims in den sozialen Medien. Zweimal hatten alle Tiere evakuiert werden müssen, am Sonntag und am Montag, weil das Tierheim durch seine Lage nahe der Donau und Nau gefährdet war. Die Tiere konnten dank des BKH "in einem stillgelegten Haus kurzerhand unterkommen". Einige sind auch von Pflegestellen aufgenommen worden. Am Dienstag ging es dann zurück. (mit sb und AZ)