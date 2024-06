Evakuierungen in der Nacht: Die aktuelle Hochwasser-Lage im Kreis Günzburg

Auch am Montag hat das Hochwasser den Kreis Günzburg noch fest im Griff. Über Nacht wurden in Offingen mehr als 70 Personen gerettet. Alle Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Während sich in einigen Regionen im Landkreis Günzburg die Lage wieder etwas entspannt hat, entwickelt sich die Hochwasserlage in anderen Gebieten teilweise dramatisch. In Günzburg wurden in einzelnen Bereichen der Stadt am Sonntag Wohngebäude evakuiert, zuvor kam es bereits im Süden des Landkreises zu Evakuierungsaktionen. Der Pegel in der Stadt Günzburg ist gesunken über Nacht, doch in anderen Teilen erneut gestiegen. Der am Freitag ausgerufene Katastrophenfall gilt nach wie vor. Die Pegelstände im Landkreis Günzburg sind teilweise deutlich über Meldestufe HQ100 gestiegen.

Hochwasser im Kreis Günzburg aktuell: Alle News im Live-Ticker

Die Kreisbehörde bittet Bürgerinnen und Bürger, sich vorsichtig zu verhalten. In manchen Gebieten finden Evakuierungen zum Schutz der Menschen statt.

