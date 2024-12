Neubau oder umfassende Sanierung für die Realschule Krumbach?

Das Gebäude des Krumbacher Schulzentrums, das sowohl die Realschule als auch die Mittelschule beherbergt, ist in die Jahre gekommen. Daher sollen beide Schulgebäude in naher Zukunft erneuert werden. Die Planungen hinsichtlich der Mittelschule sind schon ziemlich weit vorangeschritten. Rund um die Planungen bezüglich der Realschule war es in den letzten Monaten jedoch still geworden.

