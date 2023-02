Krumbach

vor 35 Min.

Weil er keine Zigaretten bekommt: Krumbacher ruft im Suff den Notruf

Ein Mann aus Krumbach stand vor dem Amtsgericht in Günzburg, weil er den Notruf missbraucht hatte.

Plus Es ist strafbar, unbegründet den Notruf zu wählen. Ein 57-jähriger Mann aus Krumbach macht das trotzdem – aus einem kuriosen Grund. Nun stand er deshalb vor Gericht.

Von Jonathan Diatel Artikel anhören Shape

Wer den Notruf wählt, ist meistens in einer misslichen, gar lebensbedrohlichen Situation und benötigt dringend Hilfe. Aber immer wieder missbrauchen Menschen den Notruf und blockieren die Leitung. Was passiert, wenn man unbegründet einen Notruf absetzt, musste nun ein zur Tatzeit 57-jähriger Mann aus Krumbach feststellen. Dieser stand kürzlich vor dem Amtsgericht in Günzburg. Der Mann war angeklagt, Anfang September vergangenen Jahres den Notruf gewählt zu haben, nachdem er aus einem Zigarettenautomaten keine Zigaretten erhalten hatte. Er legte Einspruch gegen einen Strafbefehl.

