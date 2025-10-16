Der 20. Krumbacher Literaturherbst ist nach dem inoffiziellen Start mit Philosoph Wilhelm Schmid am vergangenen Wochenende nun auch offiziell eröffnet. Mit Rainer Maria Schießler kam ein ebenso prominenter Gast in die Räume der Raiffeisenbank Schwaben Mitte. Diejenigen, die eine Karte ergattern konnten, wurden nicht enttäuscht: Der streitbare und wortgewaltige Pfarrer sprach humorvoll, klug und unterhaltsam über Gott und die Welt und seine eigene Rettung nach einem Unfall.



Schießler wurde 1960 in München geboren, absolvierte das Studium der katholischen Theologie in München und Salzburg und wurde 1986 zum Priester geweiht. Seit 1993 ist er Pfarrer in St. Maximilian in München und macht regelmäßig durch unkonventionelle Aktionen auf den Glauben aufmerksam. Selbst auf dem Oktoberfest hat er schon bedient.

Zur Freude der Gäste erwähnte er zu Beginn seinen ersten Auftritt in Krumbach im Jahr 2016 und die Begegnung mit Gabriele Tuchel, der Mutter des Fußballtrainers Thomas Tuchel. Damals hatte er sein Buch „Himmel, Herrgott, Sakrament“ dabei und betonte erneut: „Dieser Titel ist kein Fluch!“ Trotzdem habe er das seinerzeit im Vorwort erklären müssen. „Bei uns zu Hause wurde nicht geflucht“, rief er aus. Seine Familie habe ihm eine positive Einstellung zum Glauben vermittelt. Bücher dürften in der zunehmend digitalen Welt nicht verloren gehen. Bibliotheken, Buchgeschäfte und Literaturveranstaltungen leisteten daher unverzichtbare Beiträge zur Bildung. Sein Anspruch ist: „Ich möchte Bücher schreiben, die jeder versteht.“

Schießler kritisiert Bürokratie der Kirche und plädiert in Krumbach für Vertrauen

Mit Begeisterung und einem humorvollen, wohlwollenden Blick auf die Menschen kommentierte er den „Stabwechsel“ von Papst Franziskus an Papst Leo. Dabei erinnerte er an die Predigt von Kardinal Re: „Wir wählen einen Papst, damit Petrus zur Kirche zurückkommt“. Er schwärmte vom Einzug der Kardinäle zum Konklave in die sixtinische Kapelle, das „schönste Wahllokal der Welt“, vom schwarzen und weißen Rauch aus dem Kamin. Alles sei sehr emotional, bildstark und greifbar. Zum neuen Papst meinte er: „Jetzt haben wir jemanden, den wir wirklich brauchen.“ Leo XIV. sei in Nord- und Südamerika gleichermaßen verwurzelt, setze sich entschieden gegen Gewalt ein. Schießler: „Die Bestimmung des Menschen ist es, Himmel zu sein! Kein Mensch wird mit Hass im Herzen geboren.“

Deutlich kritisierte er das bürokratische Denken in seiner Kirche, etwa beim Thema Taufpaten. Ein Kind, das katholisch getauft wird, müsse mindestens einen katholischen, gefirmten Christen zum Paten haben. Er sprach sich gegen Kontrollen aus und betonte: „Allein dass die Eltern kommen und ihr Kind taufen lassen wollen und Paten benennen, ist schon ein Bekenntnis. Man muss den Menschen doch Vertrauen entgegenbringen.“

Rainer Maria Schießler begeistert bei Literaturherbst in Krumbach

Seine Rolle als Geistlicher charakterisierte er so: „Ich hätte nie studiert wegen der Theologie – ich wollte Pfarrer werden. Das Rüstzeug für das Reden über Gott habe ich nicht an der Uni mitbekommen.“ In der Predigt wolle er keinen Geschichts- oder Theologieunterricht bieten. Die zentrale Frage sei: „Was macht die aktuelle Bibelstelle mit mir? Was bedeutet sie für mich?“ Als Beispiel nannte er den Evangelisten Lukas, konkret Lk 10,38-42: Jesus ist bei den Schwestern Marta und Maria zu Gast. Jene sorgt für die Bewirtung, diese sitzt zu seinen Füßen und hört zu. Auf Martas Vorhaltungen sagt Jesus, dass Maria „das Bessere gewählt“ habe. Dazu Schießler: „Eine schwierige Situation? Nein! Maria ist für Lukas die neue Rabbinerin, sie hört zu und lernt, um selbst zu lehren.“ Er betonte den Mut von Papst Franziskus, Frauen auch in höchste Ämter im Vatikan zu berufen.

Sein Bergunfall, der eine Rettung per Hubschrauber und sechs Wochen im Rollstuhl nach sich zog, veranlasste ihn zum Schreiben des Buches „Hoffnung – gerade jetzt“. Es war 2023 der zweite Band der Trilogie „Glaube, Hoffnung, Liebe“, die mit der Schießler-Bibel von 2021 begann. Nun erschien der dritte Band „Liebe – notwendiger denn je“. Die letzten Minuten der Veranstaltung mit vielen heiteren wie nachdenklichen Momenten waren dem Buch gewidmet. Es folgt inhaltlich den fünf Sprachen der Liebe, wie sie der amerikanische Paar- und Beziehungsberater Gary Chapman formuliert hat: gemeinsame Zeit, Intimität, Hilfsbereitschaft, Worte der Anerkennung, Geschenke. Schießler las aus dem Epilog vor, einem Text, der von seiner Mitarbeiterin Anne Bielmeier stammt. Eine Kostprobe: „Liebe ist wissenschaftlich nicht zu begreifen. Doch das macht nichts, weil die Unbegreiflichkeit den Zauber ausmacht.“

Info: Der Krumbacher Literaturherbst bietet noch bis zum Freitag, 21. November, viele Veranstaltungen. Das Programm gibt es online unter literaturherbst-krumbach.de liegt in der Stadtbücherei, Geschäften, im Museum und im Stückwerk aus.