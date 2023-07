Krumbach

Regina Weindl verlässt die Pfarreiengemeinschaft St. Michael in Krumbach

Plus Die Langenhaslacherin nimmt nach 19 Jahren als Gemeindereferentin beruflich eine neue Herausforderung an. Aber es gibt eine Nachfolgerin in Krumbach.

Von Angelika Stalla

Die Regale sind schon fast ausgeräumt. In ihrem Büro im Pfarrhof von St. Michael stehen fertig gepackte Umzugskisten. Gemeindereferentin Regina Weindl verlässt nach 19 Jahren die Pfarreiengemeinschaft St. Michael. Sie geht allerdings nicht in eine andere Gemeinde. "Dafür habe ich mich hier zu wohlgefühlt", erklärt sie. Das Team in Krumbach sei toll. Sie wagt einen neuen Schritt, nimmt "mit 53 eine neue Herausforderung an", wie sie selber sagt. Ab September wird Regina Weindl Bildungsreferentin der Landvolkbewegung in Augsburg.

Für Pfarrer Josef Baur war Gemeindereferentin Regina Weindl (unser Bild stammt aus dem Jahr 2014) eine langjährige Stütze. Foto: Archiv Weindl

Dabei ist die Landvolkbewegung nicht fremd für die 53-jährige Langenhaslacherin, die ursprünglich aus Hohenraunau stammt. Bei der Landvolkbewegung in Krumbach engagiert sie sich seit Langem im Ehrenamt, ist dort Seelsorgerin. Als eine der ersten Nichtgeweihten habe sie in Krumbach dieses Amt übernommen, sagt sie.

