Krumbach/Kötz

18:00 Uhr

So reagieren die Hausärzte auf die Klinik-Reform

Plus Den Krumbacher Hausärzten liegt die künftige gastroenterologische Versorgung in Krumbach am Herzen. Spezialisierung wird als Gewinn für Patienten gesehen.

Von Angelika Stalla Artikel anhören Shape

Die Kreiskliniken müssen auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren. Hohe Kosten und Fachkräftemangel sind dabei zwei gewichtige Schlagworte. Klare Versorgungsschwerpunkte in den Kliniken in Günzburg und Krumbach sind eine Antwort, die Klinikvorstand Robert Wieland jüngst vorstellte. So sollen die beiden Standorte gesichert werden. Verständnis, aber auch Bedenken kommen von den Hausärzten in Krumbach, die in engem Austausch mit den Kliniken stehen.

"Es ist verständlich, dass die Kliniken sich aufgrund der politischen Vorgaben neu positionieren müssen", sagt Dr. Maximilian Drexel, in Krumbach Allgemeinarzt der "Hausärzte im Zentrum" und früherer Obmann für den Altkreis Krumbach – auch wenn dies zu gravierenden Veränderungen führe. Die Bildung von Schwerpunkten in der medizinischen Behandlung verbessere sicher auch die Qualität, ergänzte er. Geplant ist, dass künftig planbare schwere bauchchirurgische Operationen in Günzburg stattfinden, planbare endoprothetische Operationen, wie etwa Hüftgelenke, in Krumbach. Eine Notfallversorgung soll jedoch an beiden Kliniken möglich sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen