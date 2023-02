Krumbach

vor 32 Min.

So verändert sich Krumbachs Bevölkerungsstruktur

Plus Die Krumbacher Einwohnerzahl hat die 14.000er-Marke überschritten. Welche Verschiebungen es innerhalb der Bevölkerung gibt und wie die Stadt reagiert.

Von Peter Bauer

Krumbachs Einwohnerzahl: Der Statistische Jahresbericht der Stadt gibt sie zum 31. Dezember 2022 mit exakt 14.000 an. Einige Tage zuvor lag Krumbach gar bei 14.006 Einwohnern. Deutlich zeichnet sich ab, dass die Zahl wohl dauerhaft über 14.000 liegen dürfte und gar die 15.000er-Marke irgendwann in Sichtweite kommen könnte. Der Zuwachs spiegelt sich auch in anderen aktuellen Zahlen wider. So gab es in Krumbach beispielsweise auch mehr Personalausweis-Neuausstellungen als im Vorjahr (2230 gegenüber 1827). Damit liegt Krumbach im Trend von Städten mit vergleichbarer Größe.

