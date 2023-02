Welches Finanzierungsproblem Krumbach in den kommenden Jahren hat

Plus 42 Millionen Euro sind für den Neubau des Krumbacher Sportzentrums angesetzt, es kommen 26 Millionen für die Mittelschule dazu. Wie die Kosten aufgeteilt werden sollen.

„Das Problem ist nicht das Jahr 2023, sondern die Finanzierung wichtiger Projekte in den nächsten Jahren“, betonte Bürgermeister Hubert Fischer bei der ersten Lesung zum diesjährigen Haushalt der Stadt Krumbach. Der Rathauschef meinte damit die Sanierung der Mittelschule mit 26 Millionen Euro und den Neubau des Sportzentrums mit Sporthalle, Schwimmhalle und Tagesheim in Höhe von 42 Millionen Euro.