Krumbach

vor 54 Min.

Neuer Rekord: So viele Einwohner hatte Krumbach noch nie

Mit der Zunahme der Einwohner wächst der Bedarf an Wohnraum. Die ersten Wohnhäuser im Krumbacher Baugebiet "Am Reschenberg" sehen ihrer Fertigstellung entgegen.

Plus Krumbach zählt aktuell 14.000 Bürger und Bürgerinnen. Der Einwohnerzuwachs hat einen bestimmten Grund.

Von Manfred Keller

"In Krumbach lässt es sich gut leben." So formuliert es Bürgermeister Hubert Fischer in seinem Willkommensgruß, den er durch eine städtische Infobroschüre (Neu-)Bürgern widmet. Das Wachstum der Stadt in den vergangenen Jahren bestätigt diese Feststellung. Die Bevölkerungsbilanz per Jahresschluss 2022 notiert nach eigener Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes einmal mehr eine neue Höchstzahl von auf den Kopf genau 14.000 Krumbacher Bürgerinnen und Bürger.

