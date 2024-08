Vor 70 Jahren schlug Kling Consult seine Wurzeln in Krumbach

Im selben Jahr, als deutschlandweit laut gejubelt wurde, und zwar über das „Wunder von Bern“, den Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft, betrat der frisch gebackene 25-jährige Ingenieur Karl Kling das Spielfeld. Was zunächst am 1. Juli 1954 als Heimspiel in einem Einmann-Ingenieurbüro für Statik, Stahlbeton und Holzbau recht bescheiden begonnen hatte, trat 17 Jahre später beim Bau des Kraftwerks in Tobruk/Libyen als dann schon renommiertes Ingenieurbüro auf die internationale Bühne.

