Warum es sich an Krumbacher Bahnübergängen staute

Probleme am Bahnübergang Höllgehau in Krumbach gab es am Montag in Krumbach. Ein Leser meldete der Redaktion lange Rückstaus in alle Richtungen. Das betraf auf der Westseite des Bahnübergangs einen Rückstau ins Wohngebiet und im dortigen Fachmarktzentrum auf dem Parkplatz sowie auf der Ostseite im Kreisverkehr sowie auf die B16, die Hans-Lingl-Straße und die Bahnhofstraße. Die Bahn nannte der Redaktion nun die Gründe für die Verkehrsbehinderungen. Auch an anderen Krumbacher Bahnübergängen war es vergangene Woche zu Problemen gekommen.

