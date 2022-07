Krumbach

vor 19 Min.

Wie es sich um 1900 in Krumbach und Hürben lebte

Plus Seit der Vereinigung von Krumbach und Hürben sind 120 Jahre vergangen. Schon vorher waren die Orte durch gemeinsame Vereine verbunden.

Von Manfred Keller

„Krumbach und Hürben“ – das war früher und über Jahrhunderte in direkter Nachbarschaft gewachsene Eigenständigkeit diesseits und jenseits von Kammel und Krumbächlein. Bis sich letztlich gesunder Bürgersinn durchsetzte, sich die Enge des Zeitgeistes weitete, und die bislang wiederholt von beiden Kommunen vorgebrachte Vereinigungsidee in die Tat umgesetzt wurde. So geschehen dann im Jahr 1902, womit wechselvolle Jahre gemeinsamer Geschichte in getrennten Gemeinwesen zu Ende gingen. Seither sind „Vereinigung“ und „Verbrüderung“ von Krumbach und Hürben zufolge dieser kleinen „Gebietsreform“ historischer Fakt und markieren einen bemerkenswerten Fixpunkt der Krumbacher Stadtgeschichte. Wie es sich in Krumbach und Hürben um das Jahr 1900 lebte? Bitteschön: Streiflichter werden in einer kleinen Zeitreise erkennbar, die zurückführt in jene „gute alte Zeit“ von damals, so ums Jahr 1900.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .