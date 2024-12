Zum Ende der Geburtenstation: Erinnerungen an Krumbacher Babys

Den Zeitungsartikel aus dem Oktober 1976, mit einer genauen Auflistung der Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten aus dem Krumbacher Standesamt mit jeweiliger Adresse der Person, den würde man aus Datenschutzgründen heute so nicht mehr veröffentlichen. Auch ist es unüblich geworden, direkt nach der Geburt ein Baby in ein weißes Rüschen-Kleid zu stecken und zu taufen. Und auch der Kleidungsstil der Hebammen und des Pflegepersonals hat sich verändert. Es sind viele Details, die einen beim Durchblick der eingeschickten Fotos unserer Leserinnen und Leser zum Schmunzeln und zum Nachdenken bringen. Angesichts des letzten Aufnahmetags der Krumbacher Geburtenstation am heutigen Freitag haben wir dazu aufgerufen, uns Babybilder und nette Anekdoten zu schicken. Der Rücklauf war groß.

