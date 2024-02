Krumbach

Zylinderer nehmen "Krumbacher Zebrasteifen" aufs Korn

Zebrastreifen Zylinderer Die Politposse um den rückgebauten Krumbacher Zebrastreifen nahm die Sambagruppe der Faschingsgilde der Zylinderer am Rosenmontag satirisch aufs Korn. Sie "weihten" kurzerhand einen normgerecht gedruckten Zebrastreifen am Marktplatz ein.

Plus Politposse um deutschlandweit bekannten Zebrastreifen in Krumbach wird Thema im Fasching am Rosenmontag in Krumbach. Sie weihen "normgerechten" Zebrastreifen ein.

Es ist Tradition in den großen Karnevalshochburgen, dass bei den Umzügen politische Themen aufgegriffen und kräftig durch den Kakao gezogen werden. Doch auch beim kleinen Fasching am Rosenmontag in Krumbach wurde es satirisch politisch. Die Sambagruppe der Zylinderer - einer der vier Krumbacher Faschingsgilden in Krumbach, die seit 30 Jahren existiert - griff das Thema Zebrastreifen auf und posaunte es am Vormittag lautstark durch die Stadt, um auf das bunte Faschingstreiben am Abend auf dem Marktplatz in Krumbach aufmerksam zu machen und dazu einzuladen. Der nicht normgerechte Zebrastreifen mit zu schmalen Streifen hatte Krumbach deutschlandweit in die Medien gebracht.

Derzeit hat der Fußgängerüberweg in Krumbach keine weißen Streifen

Der Fußgängerüberweg, dessen Streifen mit Pflastersteinen gut zehn Zentimeter zu schmal ausgebaut worden waren und die außerdem nicht reflektierten, musste wieder zurückgebaut und neu errichtet werden. Momentan hat der Überweg beim SB-Mayer am Marktplatz gar keine weißen Streifen. Der Grund: Für das Aufbringen der weißen, reflektierenden Farbe muss eine bestimmte Temperatur herrschen, dass das Ganze auch hält. Im Winter ist es dafür zu kalt.

