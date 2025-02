Krumbacher Stadtrat kippt Tempo 20 in der Innenstadt

Es ist eine Entscheidung, die in Krumbach noch lange nachhallen wird: Die Fraktion der CSU und Jungen Union (JU) stellte in der Stadtratssitzung am Montagabend einen Antrag zur „Verbesserung der Verkehrssituation in der Krumbacher Innenstadt“. Künftig soll die Tempo-20-Zone durch Tempo 30 ersetzt werden, ausgenommen sind bisher verkehrsberuhigte Bereiche wie etwa die Kapellengasse. Zudem soll in der neuen Tempo-30-Zone einheitlich „Rechts vor Links“ gelten. Trotz eindringlicher Einwände der Stadtverwaltung sowie der Fraktionen JW-OL und UFWG gegen die Erhöhung der erlaubten Geschwindigkeit votierte der Stadtrat mit knapper Mehrheit für die Änderung.

