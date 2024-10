Krumbacher Bauausschuss diskutiert Tempolimits und Verkehrsmaßnahmen

Mit einer offenen „Fragestunde“ zu verschiedenen Themen des Straßenverkehrs begann die jüngste Sitzung des Krumbacher Bau- und Umweltausschusses. Mathias Vogel vom Ordnungsamt stand den Stadträten dabei für individuelle Anfragen zur Verfügung. Ursula Bader äußerte Unmut über die unterschiedlichen Temporegelungen in der Innenstadt: „Hier Tempo 20, da Tempo 30, die unterschiedlichen Regelungen sind doch furchtbar.“ Sie plädierte dafür, die Geschwindigkeit generell auf Tempo 30 zu beschränken. Auf eine Rückfrage von Achim Fißl hin erklärte Vogel, dass in der Talstraße, am Michaelbrunnen sowie am Ligusterweg aufgrund der besseren Sichtverhältnisse ein Halte- bzw. Parkverbot eingeführt wurde.

Dieter Jehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis