Landkreis Günzburg

Hochwasser im Landkreis Günzburg: Hier gilt ein Badeverbot

Plus Benzin, Heizöl, Tierkadaver, Gülle – das Landratsamt Günzburg rät von einem erholsamen Bad in den heimischen Gewässern ab. Ab wann man wieder schwimmen kann.

Knapp eine Woche ist es nun her, dass das Hochwasser den Landkreis Günzburg traf. Bäche wurden zu reißenden Flüssen, sonst ruhige Seen überschwemmten Straßen und Wohngebiete. Mit der Flut wurden auch Hunderte Fische angespült und in eine lebensbedrohliche Falle gebracht: Sobald das Wasser wieder abfloss, waren die Fische in ihrer Pfütze gefangen. Ein Todesurteil, wenn da nicht ihre beherzten Retterinnen und Retter wären.

Die Hilfsbereitschaft von Menschen, deren Hab und Gut womöglich selbst vom Hochwasser bedroht war, beeindruckte den Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: "Als ich am Montagvormittag Auf der Bleiche unterwegs war, lagen da Dutzende von Fischen, die alle noch lebten. Und selbst in der Situation haben die Menschen noch gesagt: Jetzt helf’ ich erst den Tieren. Die Leute haben Wannen genommen, die Fische eingesammelt und zurück in die Günz gebracht."

