Kritik an Hochwasser-Soforthilfen: Grüne fordern mehr Unterstützung

Plus Grünen-Landtagsabgeordneter Maximilian Deisenhofer aus Krumbach bemängelt das Soforthilfe-Programm der Staatsregierung und fordert Hilfe für alle Betroffenen des Hochwassers.

Von Oliver Wolff

Grünen-Landtagsabgeordneter Maximilian Deisenhofer aus Krumbach hat die Staatsregierung zu den Hochwasser-Soforthilfen gefragt. Er wollte unter anderem wissen, wie hoch die Gelder sind, die die Staatsregierung nach dem Jahrhunderthochwasser über die Soforthilfen „Haushalt/Hausrat“ und „Ölschäden an Gebäuden“ bewilligt und ausgezahlt hat. Auch fragte er die Staatsregierung, ob es für die Gewährung der Soforthilfen relevant sei, wie das Wasser in das Gebäude eingedrungen ist, etwa durch steigendes Grundwasser, Rückstau in der Kanalisation oder oberirdisch.

56.000 Anträge auf Soforthilfe, 6,9 Millionen Euro ausbezahlt

Die Antwort des zuständigen Staatsministeriums (Finanzen und Heimat) lautet wie folgt: Bisher seien rund 5600 Soforthilfeanträge „Haushalt/Hausrat“ und „Ölschäden an Gebäuden“ von Privathaushalten eingegangen. „Mehr als 6,9 Millionen Euro an Soforthilfen wurden bereits ausgezahlt. Die Soforthilfen für Privathaushalte sind bei den Kreisverwaltungsbehörden zu beantragen.“ Aus Rücksicht auf die vielen hochwasserbedingten Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörden werde derzeit noch auf die Erhebung von detaillierten statistischen Daten, insbesondere zur Höhe der in den Anträgen angegebenen Schäden, verzichtet.

