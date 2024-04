Landkreis Günzburg

vor 24 Min.

Neues Angebot: Im MVZ Ziemetshausen können bald Kinder behandelt werden

Plus Die Arztversorgung auf dem Land ist größtenteils mangelhaft. Wie in Ziemetshausen aus der Not eine Tugend gemacht wurde und warum es bald Kindersprechstunden gibt.

Von Oliver Wolff

Nachdem Peter Feil seine Hausarztpraxis in Ziemetshausen aus Altersgründen zum Ende des vergangenen Jahres zugesperrt hatte, stand die Nachfolge bereits in den Startlöchern. Vor fast vier Monaten hat ein Allgemeinmedizinisches Versorgungszentrum (MVZ) den Praxisbetrieb in den Räumlichkeiten im Ortszentrum an der Mühlstraße übernommen. Stephan Weber und Dr. Florian Ahrweiler, der vorübergehend noch etwa ein Jahr lang Dr. Julia Lessing, Fachärztin für Innere Medizin, vertritt, bieten mit ihrem Team eine umfassende medizinische Grundversorgung für die Marktgemeinde und Umgebung. Demnächst wird das Angebot erweitert.

Landkreis Günzburg mit Kreiskliniken betreibt MVZ Ziemetshausen

Wie berichtet, ist zum Jahreswechsel die Ambulante Medizin gGmbH der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach in die Bresche gesprungen, um die Arztversorgung im südöstlichen Landkreis zu sichern. Landrat Hans Reichhart und Kreiskliniken-Chef Robert Wieland sprachen kürzlich im Rahmen des Tags der offenen Tür im MVZ von einem Leuchtturmprojekt und lobten die "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit der "umtriebigen" Marktgemeinde Ziemetshausen. Die medizinische Versorgung auf dem Land, gerade in entlegenen Gebieten, werde immer schwieriger, fügte Ziemetshausen Bürgermeister Ralf Wetzel hinzu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen