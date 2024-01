Im MVZ Ziemetshausen steht ein Personalwechsel an

Dr. Florian Ahrweiler ersetzt Dr. Julia Lessing im MVZ Ziemetshausen. Der Tag der offenen Tür wird auf das Frühjahr verschoben.

Der Betrieb ist im Allgemeinmedizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Ziemetshausen gut angelaufen. Das ist die erste Bilanz von MVZ-Geschäftsführerin Heidrun Stefani nach rund zwei Wochen. Kleinere Startschwierigkeiten sind behoben, sagt sie. Und: „Wir freuen uns, dass es nach so langer Planungszeit endlich losgegangen ist. Es ist schön, die Menschen in Ziemetshausen und im oberen Zusamtal hausärztlich versorgen zu dürfen.“

Auf den geplanten Tag der offenen Tür am Samstag, 27. Januar, muss wegen der derzeit hohen Ansteckungszahlen (Influenza, Corona usw.) verzichtet werden. Doch das gegenseitige Kennenlernen und die Besichtigung des MVZ ist nur aufgeschoben. Zwar steht ein konkreter Termin noch nicht fest. In diesem Frühjahr wird es aber sein, lautet die feste Absicht Stefanis.

Dass Dr. Julia Lessing, Fachärztin für Innere Medizin, aus privaten Gründen die Arbeit nach so kurzer Zeit schon unterbrechen muss, bedauert sie. „Ich habe mich sehr wohlgefühlt in der Praxis, das Team ist in der kurzen Zeit schon toll zusammengewachsen.“ Ebenso wie die MVZ-Geschäftsführerin ist sie froh, dass mit Dr. Florian Ahrweiler, Facharzt für Innere Medizin, ein kompetenter Ersatz für die nächste Zeit gefunden ist. Der Allgemeinmediziner wird ab 22. Januar im MVZ Ziemetshausen arbeiten. Er unterstützt ab diesem Zeitpunkt Stefan Weber, Facharzt für Allgemeinmedizin.

Besucher sollten eine Maske tragen

Das Team aus Ärzten und medizinischen Fachangestellten ist beeindruckt von der freundlichen Aufnahme im Markt Ziemetshausen. Und es hat eine Bitte: An alle Praxisbesucherinnen und -besucher wird appelliert, aus gegenseitiger Rücksichtnahme (Stichwort: hohe Infektionszahlen) im MVZ eine FFP2-Maske zu tragen. Wer keine Maske zur Hand hat, bekommt diese im MVZ gegen einen kleinen Kostenbeitrag. (AZ)

