Augsburger Kunstförderpreis für Lukas Glogger aus Balzhausen

Es würde sich lohnen, im Architekturbüro Glogger in Balzhausen die Arbeitstische von unten zu betrachten. Skizzen und Zeichnungen von Kinderhand wären dort zu sehen. Viele Stunden ihrer Kindheit hätten er und sein Bruder unter diesen Tischen verbracht, erzählt Architekt Lukas Glogger beim Pressegespräch. Während oben, auf der anderen Seite der Tischplatten, Skizzen und Pläne für Gebäude entstanden, entwickelten und erprobten unten die Buben ihre Talente als Zeichner. Das blieb nicht ohne Folgen. So verbunden fühlten sich die Buben mit all dem, was im Architekturbüro geschah und entstand, dass beide in des Vaters Fußstapfen traten. Einer wurde jüngst mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.

