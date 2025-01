Seyfriedsberg bis Windkraft: Menzingers erstes Jahr als Wallfahrtsdirektor

Michael Menzinger blickt auf eine bewegte Zeit zurück und hat sich in seiner neuen Aufgabe in Maria Vesperbild gut eingelebt. Seit einem Jahr leitet der 51-Jährige die Wallfahrtsstätte als Nachfolger von Monsignore Erwin Reichart. „Vesperbild ist ein Ort, der zu mir passt. Das spüre ich, und das sagen mir auch viele Menschen“, so Menzinger. Er sieht seine Hauptaufgabe hauptsächlich darin, den Wallfahrtsort für Pilger als Ort des Gebets und der geistlichen Einkehr zu erhalten. Er nennt nicht nur die theologische Ausrichtung, sondern auch „die pastorale und empathische“. Er habe am Anfang nicht gedacht, dass neben der Repräsentation auch so viel Organisation im Hintergrund ist. In seinem ersten Jahr als Wallfahrtsdirektor musste sich Menzinger mit verschiedenen Herausforderungen auseinandersetzen. Besonders beschäftigt ihn derzeit die geplante Errichtung eines großen Windparks in der Nähe von Maria Vesperbild.

