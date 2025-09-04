Mit 50 Kubik und auf zwei Rädern auf Korsika-Entdeckungstour

Weite Reisen haben sie schon öfter geplant. Doch die Strecken wollen sie mit ihren motorisierten Kleinkrafträdern und 50 Kubik-Motoren bewältigen. „Dieses Jahr waren wir mit den Mopeds auf der Insel Korsika mit Mittelmeer“, schwärmt einer der sechs Männer aus Breitenthal und Umgebung, die sich mit ihren Kleinflitzern auf den Weg in einen ungewöhnlichen Urlaub gemacht hatten. Für die kleinen Motoren der Gefährte von Michael Roth, Patrick Konold, Christoph Huber, Sebastian Spreitzer, Andreas Zanker und Tim Kirschenhofer war das eine Herausforderung.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86488 Breitenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Roth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis