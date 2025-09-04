Icon Menü
Mopedausflug nach Korsika: Sechs Freunde erkunden die Insel mit 50ccm Maschinen

Breitenthal

Mit 50 Kubik und auf zwei Rädern auf Korsika-Entdeckungstour

Sechs Männer aus Breitenthal erkundeten mit ihren Mopeds die Insel Korsika. Wie sie von den Höhepunkten der ungewöhnlichen Reise erzählen.
Von Annegret Döring
    Sechs Freunde aus Breitenthal und Umgebung umrundeten Korsika auf 50 ccm-Maschinen. Dabei hatten sie immer wieder spektakuläre Ausblicke aufs Meer. Von links: Michael Roth, Tim Kirschenhofer, Patrick Konold, Christoph Huber, Andreas Zanker und Sebastian Spreitzer.
    Sechs Freunde aus Breitenthal und Umgebung umrundeten Korsika auf 50 ccm-Maschinen. Dabei hatten sie immer wieder spektakuläre Ausblicke aufs Meer. Von links: Michael Roth, Tim Kirschenhofer, Patrick Konold, Christoph Huber, Andreas Zanker und Sebastian Spreitzer. Foto: Sammlung Michael Roth

    Weite Reisen haben sie schon öfter geplant. Doch die Strecken wollen sie mit ihren motorisierten Kleinkrafträdern und 50 Kubik-Motoren bewältigen. „Dieses Jahr waren wir mit den Mopeds auf der Insel Korsika mit Mittelmeer“, schwärmt einer der sechs Männer aus Breitenthal und Umgebung, die sich mit ihren Kleinflitzern auf den Weg in einen ungewöhnlichen Urlaub gemacht hatten. Für die kleinen Motoren der Gefährte von Michael Roth, Patrick Konold, Christoph Huber, Sebastian Spreitzer, Andreas Zanker und Tim Kirschenhofer war das eine Herausforderung. 

