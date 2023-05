Mountainbike

vor 32 Min.

Georg Egger und der Traum von Olympia

Präsentiert sich in dieser Frühphase der Saison in bemerkenswert guter Verfassung: Georg Egger aus Obergessertshausen (hier beim Rennen in Chur/Schweiz).

Plus Georg Egger aus Obergessertshausen wechselt zwischen den Spielarten des Mountainbikens – immer mit Blickrichtung Paris 2024 und Los Angeles 2028.

Von Armin Küstenbrück

Bisher sehr erfolgreich gelaufen ist die noch junge Saison für den Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen. Platz zwei gab’s für ihn beim Cape Epic in Südafrika, Siege in diversen anderen Etappenrennen. Doch eigentlich schlägt das Herz des 28-jährigen Sportsoldaten für die Rennen über die olympische Distanz, also mit einer Fahrzeit von 80 bis 100 Minuten.

Kürzere Distanzen, mehr Konkurrenten

Schließlich wird er dafür auch von der Bundeswehr gefördert. Letztlich, um ihm die Chance zu bieten, 2024 in Paris oder 2028 in Los Angeles an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Doch die Belastungen von Etappen- und klassischen Cross-Country-Rennen sind andere: deutlich kürzere Renndistanzen und -zeiten, aber typischerweise auch kürzere Anstiege und Abfahrten. Und mehr Konkurrenz, die auf den schmalen Pfaden um den Sieg kämpft.

