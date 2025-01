Zum Jahresstart zeigen die Theaterfreunde Münsterhausen an insgesamt neun Terminen das Theaterstück „Malefiz Donnerblitz“ von Ralph Wallner. Da die Resonanz so überragend ist und alle Karten in kürzester Zeit vergriffen waren, hat sich der Verein dazu entschieden, einen Zusatztermin anzubieten. Am Freitag, 24. Januar, sind noch Restkarten verfügbar.

Moritz Ebner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Münsterhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusatztermin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis