65-jähriger Autofahrer übersieht Fahrradfahrer, dieser wird ins Krankenhaus gebracht

Am Mittwochabend hat es in Nattenhausen gekracht: Wie die Polizei mitteilt, gab es um etwa 18.15 Uhr auf der Staatsstraße 2018, am westlichen Ortsausgang von Nattenhausen, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 2200 Euro. Ein 69-jähriger Radfahrer fuhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Kreisstraße 13. Er bog in den Kreisverkehr bei Nattenhausen ein.

Doch ein 65-jähriger Autofahrer fuhr von Nattenhausen kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Er übersah dabei den durch ein Verkehrszeichen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 69-Jährige stürzte. Dieser wurde leicht verletzt zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (AZ)