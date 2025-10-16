Icon Menü
Nach Unfall: Wer hatte Vorfahrt im Nattenhauser Kreisverkehr?

Nattenhausen

65-jähriger Autofahrer übersieht Fahrradfahrer, dieser wird ins Krankenhaus gebracht

Eigentlich hat der 69-jährige Radfahrer im Kreisverkehr in Nattenhausen Vorfahrt. Doch ein 65-jähriger Autofahrer übersieht ihn. Es kommt zum Unfall.
    Der leicht verletzte Fahrradfahrer musste in eine Klinik gebracht werden.
    Der leicht verletzte Fahrradfahrer musste in eine Klinik gebracht werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Am Mittwochabend hat es in Nattenhausen gekracht: Wie die Polizei mitteilt, gab es um etwa 18.15 Uhr auf der Staatsstraße 2018, am westlichen Ortsausgang von Nattenhausen, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 2200 Euro. Ein 69-jähriger Radfahrer fuhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Kreisstraße 13. Er bog in den Kreisverkehr bei Nattenhausen ein.

    Bei dem Unfall in Nattenhausen gab es einen Gesamtschaden von rund 2200 Euro

    Doch ein 65-jähriger Autofahrer fuhr von Nattenhausen kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Er übersah dabei den durch ein Verkehrszeichen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 69-Jährige stürzte. Dieser wurde leicht verletzt zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (AZ)

