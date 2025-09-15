Balzhausen ist heiß auf Nahwärme vom Salzer Hof

Zahlreiche Gäste waren der Einladung von Betreiber Josef Mayer gefolgt, unter anderem Mitarbeitende, Nachbarn, Kundinnen und Kunden sowie Bürgermeister Daniel Mayer. Ebenso war Klaus Jekle anwesend, der als Projektleiter der Verbrennungsanlage fungierte. Josef Mayer begrüßte alle Anwesenden und sprach seinen Dank für das gute Miteinander aus. „Im August 2022 fanden die ersten Gespräche innerhalb der Familie statt“, so Mayer.

Gemeinsam mit Tochter Elisa Kling wollte der in Balzhausen beheimatete Landwirt sein Elternhaus mit einer Hackschnitzel-Verbrennungsanlage aufrüsten. Im weiteren Verlauf entstand der Name des Familienprojektes: Aus Kling und Mayer wurde die KliMa GbR. In Zusammenarbeit mit Klaus Jekle wurde die Umsetzung des Projektes immer konkreter. Mithilfe der Heizzentrale sollten so viele Gebäude wie möglich mit nachhaltiger Energie versorgt werden.

Nachhaltige Energie in Balzhausen: Josef Mayer und Tochter Elisa Kling investieren

Die Zentrale befindet sich auf dem „Salzer Hof“ in Balzhausen, auf dem Josef Mayer seine Wurzeln hat. Hier stehen zwei Verbrennungsöfen, die abwechselnd und bei Bedarf auch gleichzeitig in Betrieb sind. Ebenso findet hier der Wärmeaustausch statt, der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Gebäude mit Warmwasser und somit mit umweltschonender Energie versorgt werden. Josef Mayer erklärte weiter, wie viel Einsatz und gemeinsames Handeln es bedurfte, um die Anlage schließlich im Januar 2025 in Betrieb zu nehmen. Mittlerweile sind beide örtlichen Gaststätten, der SVE, die Grundschule, die Mehrzweckhalle, nahegelegene Werkstätten und zahlreiche Einfamilienhäuser an das Energienetz angeschlossen.

Nach den Begrüßungsworten von Josef Mayer übernahm Pfarrer Martin Rudolph das Wort. Auch er ist mit dem „Salzer Hof“ eng verbunden, da seine Mutter dort geboren und aufgewachsen ist. Pfarrer Rudolph erinnerte daran, „dass die Dankbarkeit für Gottes Schöpfung uns Sorge tragen lässt, diese zu schützen und verantwortungsbewusst mit unseren Ressourcen umzugehen“. Er bewundere die Familie Mayer/Kling für ihren Mut und ihre Investitionen. Denn in Zeiten des Klimawandels sei es umso wichtiger, Energie zu erzeugen und zu erhalten, ohne dabei die Umwelt zu schädigen. Er wünschte den Betreibern viel Erfolg. Anschließend segnete er die Heizungszentrale sowie alle, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Gottes Schutz solle sie allzeit begleiten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen hatten alle Gäste die Gelegenheit, die Anlage zu besichtigen. Josef Mayer und Klaus Jekle beantworteten Fragen und erklärten die Funktionen der Zentrale, bevor das Fest bei Kaffee und Kuchen ausklang. (AZ)