Balzhauser Liegenschaften werden an Nahwärme angeschlossen

Nach einer ausgiebigen Diskussion gibt es im Balzhauser Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss. Was jetzt konkret in Balzhausen geplant ist.

Bei der jüngsten Sitzung des Balzhauser Gemeinderats wurde über den Tagesordnungspunkt "Nahwärme-Versorgungsobjekt Balzhausen“ umfassend debattiert. Fast eine Stunde wurde um die Entscheidung für und wider den Anschluss an das geplante Nahwärme-Netz des heimischen Anbieters KliMa Energie GbR gerungen. Doch dann gab es einen klaren Beschluss.

Bürgermeister Daniel Mayer machte anfangs die Anbieter-Firma kurz bekannt: Das Unternehmen setzt sich aus drei Personen zusammen: Landwirtschafts-Meister Bernhard Kling aus Aichen, Schwägerin Elisa Kling (Altenpflegerin) und Landwirt Josef Mayer (beide Balzhausen), die unter „KliMa“ firmieren.

Da rund um Balzhausen bereits zahlreiche Nahwärme-Anlagen in Betrieb sind und in Aichen und Obergessertshausen solche demnächst begonnen werden, entschlossen sich die drei – bei ausreichender Anschlussbereitschaft – im westlichen Dorfbereich von Balzhausen ein Nahwärme-Netz zu errichten. Bei zwei Veranstaltungen informierten die Anbieter die Bürgerinnen und Bürger über die Vorteile von Nahwärme aus Hackschnitzeln. Inzwischen haben über 50 Hausbesitzer ihr Interesse an einem Anschluss bekundet.

Die Grundschulheizung stammt aus dem Jahr 1992

Auch der Gemeinderat beschloss bei der September-Sitzung 2022, die öffentlichen Liegenschaften der Gemeinde wie Mehrzweckhalle, Grundschule und schulvorbereitende Einrichtung anschließen zu lassen. Die Grundschulheizung stammt aus dem Jahr 1992 und hat einen Leistungsbereich von 90 bis 105 Kilowatt. Die der Mehrzweckhalle wurde 1997 mit einer Heizleistung von 170 Kilowatt ausgestattet. 40 Kilowatt leistet die Ölheizung, die die Vorschul-Einrichtung 2002 bekam.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Diese sind nun nicht mehr ganz neu und müssten in rund zehn Jahren mit viel Geld erneuert werden. Die Bundesregierung will aber wegen des Klimaschutzes bis 2026 den Einbau von reinen Ölheizungen verbieten. Zudem verbrauchen diese Heizungen viel Öl und die Einsparung von Energie ist in aller Munde. Die Mehrzweckhalle verbraucht pro Jahr rund 13.000 Liter Heizöl, die Grundschule 11.000 Liter und die Vorschul-Einrichtung immerhin noch 5000 Liter.

Lesen Sie dazu auch

Wenn ein Liter Heizöl ohne Mehrwertsteuer einen Euro kostet, kommt man bei 29.000 Litern auf einen Kaufpreis von 34.510 Euro brutto. Wobei die CO²-Steuer von jetzt 35 Euro je Tonne Öl auf 55 Euro bis zum Jahr 2025 steigen wird. Hier sind noch keine Anlagenwartungen, Reparaturen und der Kaminkehrer berücksichtigt. Und wie sich die Preise entwickeln, ist ungewiss, aber wohl nicht nach unten.

Aktuell bietet KliMA mit einer Preisbindung bis 2028 die Kilowattstunde Nahwärme für 9,95 Cent brutto an. Ein Liter Öl erzeugt eine Kilowattstunde Energie. Bei 29.000 KW/h Nahwärme aus regionalem, nachwachsendem Holz und verringertem CO²-Ausstoß ergeben sich Kosten pro Jahr von 28.850 Euro brutto.

Welche Dimension Rohre aufweisen müssen

Sollte ein Nahwärme-Liefervertrag mit der Gemeinde Balzhausen zustande kommen, sagte der anwesende Anbieter Josef Mayer abschließend, müsste man bereits bei der Planung Rohre mit einer größeren Demission einplanen, um den erhöhten Wärmebedarf für die drei Liegenschaften zu garantieren. Es wurde auch noch das neue Bürgerhaus angesprochen. Hier meinte Bürgermeister Mayer, dass dies außerhalb des Verlege-Gebiets liege und zudem sei hier noch alles neu. Nach einigem Hin und Her stimmten die Räte einstimmig für einen Anschluss der drei Liegenschaften an das Nahwärme-Netz.