Auf der Bürgerversammlung sind Energie, Radweg und Kita bestimmende Themen

Plus Einen fast zweistündigen Streifzug durch die Gemeindepolitik erlebten rund 80 Besucher bei der Bürgerversammlung in Neuburg. Über welche Themen gesprochen wurde.

Zentrales Thema bei der Bürgerversammlung in Neuburg war die Ansiedlung eines Edeka-Vollsortimenters (wir berichteten). Die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in der Versammlung waren rar. Einer etwa forderte für Wattenweiler bei der Schulbushaltestelle eine Ampelanlage. In der Marktgemeinde leben momentan 3256 Einwohnerinnen und Einwohner, vor drei Jahren waren es noch knapp 100 weniger. Dem Schuldenstand in Höhe von 463.000 Euro stehen Rücklagen von rund fünf Millionen Euro gegenüber. Positiv entwickeln sich vor allem die Gewerbesteuereinnahmen. „Wir liegen bereits über der veranschlagten Summe von 2,85 Millionen Euro“, sagte Bürgermeister Markus Dopfer.

Markt Neuburg verdient am Sonnenstrom mit

Erneuerung Dopfer teilte mit, dass hinsichtlich des Ausbaus der Bahnhofstraße bisher viele Schritte im Hintergrund abliefen. „Der Abwasserkanal wurde untersucht, Gespräche mit den Grundstückeigentümern wurden geführt und die Vorplanung der Straßenraumgestaltung ist fast abgeschlossen“. In einem nächsten Schritt werde die Planung mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft und dem Marktgemeinderat abgestimmt, dann den Anliegern vorgestellt und schließlich allen Mitgliedern im Verfahrensgebiet präsentiert. Der Kanal befinde sich in einem relativ guten Zustand, die Regenwasserleitung müsse teilweise ausgetauscht werden. Dopfer machte deutlich, dass auch Bauvorhaben privater Grundstückseigentümer gefördert werden. Zum Fördergebiet gehören auch weite Teile von Wattenweiler .

Kita und Feuerwehr sind auch Themen auf Bürgerversammlung

Wasser Der Brunnen für die Wasserversorgung der Ortsteile Edelstetten und Neuburg wurden regeneriert und die Pumpe ausgetauscht. „Laufende Laboruntersuchungen bestätigen die gute Wasserqualität“, sagte Dopfer . Als Nächstes würden die Steuerung erneuert, eine Leittechnik eingebaut sowie eine Notstromversorgung angeschafft.

An die Kindertagesstätte in Neuburg werden weitere Räumlichkeiten angebaut, um das Raumprogramm zu erfüllen. Foto: Dieter Jehle

Feuerwehr Edelstetten erhält ein mittleres Löschfahrzeug, Neuburg ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie einen Mannschaftstransportwagen und Wattenweiler ebenfalls einen Mannschaftstransportwagen.

Edelstetten erhält ein mittleres Löschfahrzeug, Neuburg ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie einen Mannschaftstransportwagen und ebenfalls einen Mannschaftstransportwagen. Abgeschlossene Projekte In Wattenweiler wurde die Aussegnungshalle am Friedhof saniert. In Neuburg erwarb die Marktgemeinde das sogenannte Christoph-Rodt-Haus und das Nachbaranwesen, welches mittlerweile abgerissen wurde. Der Umbau des Rathauses und der damit verbundene Bau eines Zwischengebäudes mit barrierefreiem Zugang schreite voran. In diesem Zuge zieht das Pfarramt in das Untergeschoss um. Die 1,6 Kilometer lange Ortsverbindungsstraße von Neuburg nach Wattenweiler wurde saniert. Baugebiete in Neuburg am Behlinger Weg sowie in Wattenwewiler im Baugebiet „ Peter und Paul Nordwest“ stehen in der Pipeline. „Die Nachfrage nach Bauplätzen hält sich allerdings aktuell in Grenzen“, sagte Dopfer .

