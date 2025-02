Bundesministerium lehnt Glasfaserförderung für Neuburg ab

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr lehnt eine Förderung des Glasfaserausbaus in Neuburg ab. „Ich bin geknickt, der Ablehnungsbescheid in zweiter Runde ist für den Markt Neuburg und seine Bürgerinnen und Bürger als Enttäuschung zu werten“, sagte Bürgermeister Markus Dopfer. Bisher gibt es lediglich in Halbertshofen Glasfaseranschlüsse. Im Herbst 2023 hatte die Rathausverwaltung erstmals einen Förderantrag im Rahmen der Bundesförderung nach der Gigabit-Richtlinie 2.0. gestellt. Diesen ersten Antrag zog die Marktgemeinde zurück. Der Markt Neuburg hatte die erforderliche Punktzahl nicht erreicht. Daraufhin stellte der Rathauschef im September vergangenen Jahres erneut einen Förderantrag. „Jetzt gab es für diesen zweiten Antrag eine Ablehnung“, so Dopfer.

