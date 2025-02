„Moderate Erhöhung“ der Kita-Gebühren in Neuburg und Langenhaslach

Erziehungsberechtigte müssen künftig für die Betreuung ihrer Kinder in den Kindertagesstätten in Neuburg und Langenhaslach mehr bezahlen. Je nach Buchungskategorien werden es zwischen fünf und zehn Euro sein. „Ich stimme dem Vorschlag zu, erwarte aber mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten“, forderte Marktrat Max Hildebrand. Neuburgs Markträte folgten damit einem Vorschlag der Stiftung Kita-Zentrum St. Simpert. Die Augsburger Einrichtung betreut kirchliche Kindertagesstätten und hatte Mitte vergangenen Jahres die Verwaltung der Kindertagesstätten in Neuburg und Langenhaslach übernommen, dessen Träger die Neuburger Kirchenstiftung ist und die nach den jeweiligen Kirchenpatronaten „Mariä Himmelfahrt“ und „St. Martin“ benannt sind.

