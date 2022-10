Neuburg: Richtfest bei der Firma Fahrsilobau Müller

Plus Die Firma aus Edelstetten errichtet ein neues Produktions- und Bürogebäude mit Lagerhalle in Neuburg. Wie sich die Firma entwickelte.

"Für unseren kleinen Familienbetrieb ist dieses Projekt ein große Aufgabe.“ Beim Richtfest der Firma Fahrsilobau Müller aus Edelstetten hob Karl Müller jun. den familiären Zusammenhalt beim Bau des neuen Produktions- und Bürogebäudes mit Lagerhalle in Neuburg besonders hervor. Eine Spur Erleichterung war aus den Worten des Firmensprechers hörbar. Mit dem Hebauf wurde ein weiterer Meilenstein erreicht und eine Ende der Bauarbeiten und der Einzug in das neue Firmenareal ist sichtbar.